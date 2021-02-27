Мостовой считает «Спартак» фаворитом в матче с «Рубином»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Завтра будет непростой матч, но «Спартак» является фаворитом. Ясно, что «Рубин» полностью перестроился, после прихода Слуцкого там были куплены 15 человек. Первую половину сезона «Рубин» провёл на среднем уровне, где-то выиграли, где-то проиграли. Сейчас они на девятом месте, хотя мне кажется, что стоит задача попасть в зону еврокубков. Очень интересно посмотреть, что будет происходить во второй половине сезона», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что, судя по кубковым матчам, фавориты могут проиграть, но эксперт считает, что в матче с «Динамо» «Спартак» уступил не по игре.

«В «Спартаке» после прихода Промеса очень позитивная атмосфера. Все любят Квинси, а ещё и хорошие деньги дают. Завтра всё внимание будет приковано к нему, и это радует», — добавил Мостовой.

Встреча пройдёт 28 февраля на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал «Спартак» большой командой.