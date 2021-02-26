Слуцкий: «Спартак» — большая команда, всегда была

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определённые нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае большая игра, и мы её с нетерпением ждём», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Он отметил, что трудно проводить параллели между встречей команд в первом круге и предстоящей игрой.

«Это будет новая игра с новыми вводными. Не скажу, что новые команды. Может быть, команды относительно старые, но в новом состоянии. Каждая новая игра — это как новая книга, новый фильм. Даже если это трилогия, то в футболе она не сочетается с предыдущими частями», — добавил специалист.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдёт 28 февраля в Москве на «Открытие Арене» и начнётся в 14:00 мск. В первом круге команда Слуцкого в Казани уступила гостям из Москвы со счётом 0:2.

Ранее Тедеско заявил, что ему нравится идея просмотра матча «Спартака» с фанатской трибуны.