Экс-футболист ЦСКА: без Акинфеева армейцы будут играть с «Локомотивом» с боязнью

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Экс-футболист ЦСКА: без Акинфеева армейцы будут играть с «Локомотивом» с боязнью
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Акинфеев — ключевая фигура в схеме ЦСКА. Опытный, ветеран, надёжный вратарь. А когда сзади эта частичка выпадает, естественно, будут играть с боязнью», — цитирует эксперта «Чемпионат».

При этом он отметил, что центральный защитник Игорь Дивеев набрал форму и надёжно действует, а вратарь Илья Помазун получал игровую практику в аренде.

«Незаменимость Акинфеева? Это всё напускное, бывает так, что одного игрока нет, а остальные мобилизуются и более ответственно играют. И ЦСКА, и «Локомотив» борются за самые высокие места. Думаю, тренеры хорошо подготовятся друг к другу. Естественно, болею за ЦСКА, уже пожелал ребятам удачи», — добавил Кузнецов.

Встреча пройдёт 27 февраля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

ЦСКА находится на втором месте турнирной таблицы, набрав 37 очков. «Локомотив» располагается на восьмой строчке с 28 баллами в активе.

Ранее Магнуссон назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем РПЛ.

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