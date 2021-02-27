Футболист ЦСКА Магнуссон назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем РПЛ

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Футболист ЦСКА Магнуссон назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«У «Локомотива» хорошие нападение с полузащитой, в матче с ними нельзя засыпать ни на секунду. Это может слишком дорого нам стоить. Такая команда накажет сразу, сомнений нет никаких», — приводит слова Магнуссона пресс-служба армейского клуба.

Встреча пройдёт 27 февраля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

ЦСКА находится на втором месте турнирной таблицы, набрав 37 очков. «Локомотив» располагается на восьмой строчке с 28 баллами в активе.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» предположил, что «Локомотив» сыграет с ЦСКА в два форварда.

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