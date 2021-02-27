Аленичев считает ЦСКА и «Краснодар» фаворитами в борьбе за второе место в РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы команды на призовые места в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аленичев считает ЦСКА и «Краснодар» фаворитами в борьбе за второе место в РПЛ
  • РИА Новости

По его мнению, слова нынешнего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско об уходе никак не должны повлиять на игроков и их мотивацию.

«Футболисты обо всём этом не думают. Они просто выходят на поле и делают своё дело. А кто их будет завтра тренировать — Тедеско, Иванов, Петров или Сидоров, — дело десятое. Что касается результата, то фаворитами в борьбе за второе место и путёвку в Лигу чемпионов мне видятся ЦСКА и «Краснодар». Их шансы предпочтительнее, чем у «Спартака», — цитирует Аленичева «Плеймейкер».

Специалист также выразил уверенность, что петербургский «Зенит» не упустит чемпионство и дойдёт до конца сезона в качестве лидера.

После 19 туров «Зенит» возглавляет таблицу с 41 очком в активе. ЦСКА находится на второй позиции (37), а «Спартак» — на третьей (35). 

Ранее бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейшего нападающего в составе ЦСКА.

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