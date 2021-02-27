Тренер «Лос-Анджелеса» уверен, что Капризов будет одним из лучших новичков НХЛ по итогам сезона

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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался об игре российского форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова после очного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Лос-Анджелеса» уверен, что Капризов будет одним из лучших новичков НХЛ по итогам сезона
  • Reuters
  • © David Berding-USA TODAY Sports

«Если он не лучший новичок в лиге, то точно будет одним из двух или трёх лучших. Это уже шестая или седьмая игра против него, и с каждым разом он играет всё лучше», — цитирует Маклеллана журналист Майкл Руссо в своём Twitter.

Капризов отметился голом в матче с «Лос-Анджелесом» и помог своей команде победить со счётом 3:1.

Всего в нынешнем сезоне Капризов провёл 17 матчей в НХЛ, в которых набрал 16 очков, забросив пять шайб и сделав 11 результативных передач. При этом результативная серия россиянина продолжается уже четыре игры кряду.

Ранее в «Миннесоте» назвали Капризова нереальным после гола в матче с «Кингз».

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