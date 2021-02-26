Хирамагомедов победил Кичигина в поединке на ACA 118

Россиянин Гаджимурад Хирамагомедов одержал победу над представителем Казахстана Георгием Кичигиным в соглавном поединке турнира ACA 118 в Москве.

Поединок продолжался все три раунда. Единогласным решением судей победу одержал Хирамагомедов.

Теперь в послужном списке 29-летнего россиянина 16 побед и четыре поражения в ММА. Для 31-летнего Кичигина это седьмое поражение при 21 победе.

В других поединках основного карда Александр Сарнавский сдачей в первом раунде победил белоруса Артёма Дамковского, Абдул-Рахман Дудаев взял верх над Павлом Витруком раздельным решением судей, а Устармагомед Гаджидаудов единогласным решением победил Андрея Кошкина.

В боях предварительного карда судейскими решениями Беслан Ушуков победил Вадима Шабадаша, Чарльз Энрике взял верх над Азамом Гафоровым, Абдул-Рахман Джанаев победил Клебера Соузу, Мансур Хатуев одержал победу над Михаилом Погодиным, Самвел Варданян победил Абубакара Местоева. Азамат Пшуков в первом раунде нокаутировал Джосиела Силву, а Бехруз Зухуров победил Романа Подругина техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Магомед Исмаилов объявил о своём уходе из ACA.