«Ротор» победил «Тамбов» в первом матче РПЛ после зимней паузы

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Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Тамбовом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ротор» победил «Тамбов» в первом матче РПЛ после зимней паузы
  • © rotor-vlg.com

Встреча, прошедшая в Саранске на «Мордовия Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Тамбов» забил первым. На 41-й минуте отличился Артём Архипов.

На 54-й минуте Зураб Гигашвили срезал мяч в собственные ворота.

Победу «Ротору» принесли голы Андреса Понсе и Николая Кипиани, забивших на 58-й и 71-й минутах соответственно.

«Ротор», набрав 17 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 13 очками — на последнем, 16-м месте.

Ранее РПЛ объявила о переносе матча ЦСКА — «Ахмат».

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