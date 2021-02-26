«Ротор» победил «Тамбов» в первом матче РПЛ после зимней паузы
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Встреча, прошедшая в Саранске на «Мордовия Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Тамбов» забил первым. На 41-й минуте отличился Артём Архипов.
На 54-й минуте Зураб Гигашвили срезал мяч в собственные ворота.
Победу «Ротору» принесли голы Андреса Понсе и Николая Кипиани, забивших на 58-й и 71-й минутах соответственно.
«Ротор», набрав 17 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 13 очками — на последнем, 16-м месте.
Ранее РПЛ объявила о переносе матча ЦСКА — «Ахмат».