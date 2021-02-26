Леонова о фотосессии Туктамышевой: хорошо, что Лизе нравится своё тело

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Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова высказалась об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой.
Леонова о фотосессии Туктамышевой: хорошо, что Лизе нравится своё тело
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Ничего такого в этой фотосессии не вижу. Лиза — красивая девушка. Почему нет? Хорошо, что Лизе нравится своё тело. Каждая девушка должна любить себя», — приводит слова призёра чемпионата мира «Спорт-Экспресс».

Леонова призналась, что если бы ей пришло предложение принять участие в подобной фотосессии, она бы рассмотрела его.

Ранее Бутырская вспомнила, как снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.

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