Леонова о фотосессии Туктамышевой: хорошо, что Лизе нравится своё тело
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«Ничего такого в этой фотосессии не вижу. Лиза — красивая девушка. Почему нет? Хорошо, что Лизе нравится своё тело. Каждая девушка должна любить себя», — приводит слова призёра чемпионата мира «Спорт-Экспресс».
Леонова призналась, что если бы ей пришло предложение принять участие в подобной фотосессии, она бы рассмотрела его.
Ранее Бутырская вспомнила, как снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.