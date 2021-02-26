Леонова о фотосессии Туктамышевой: хорошо, что Лизе нравится своё тело

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова высказалась об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой.

«Ничего такого в этой фотосессии не вижу. Лиза — красивая девушка. Почему нет? Хорошо, что Лизе нравится своё тело. Каждая девушка должна любить себя», — приводит слова призёра чемпионата мира «Спорт-Экспресс».

Леонова призналась, что если бы ей пришло предложение принять участие в подобной фотосессии, она бы рассмотрела его.

Ранее Бутырская вспомнила, как снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.