Ретивых: медали лыжного ЧМ ценнее и престижнее, чем в биатлоне

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Российский лыжник Глеб Ретивых считает, что медали чемпионата мира по лыжным гонкам являются более ценными, чем медали чемпионата мира по биатлону.
Ретивых: медали лыжного ЧМ ценнее и престижнее, чем в биатлоне
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Олимпийские медали и медали лыжного чемпионата мира ценнее и престижнее, чем в биатлоне. В биатлоне получается словно этап Кубка мира», — приводит слова Ретивых ТАСС.

По мнению лыжника, чем реже проводятся соревнования, тем выше их ранг.

«Не я придумал эти правила», — добавил он.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо одержал победу в финале спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

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