Ретивых: медали лыжного ЧМ ценнее и престижнее, чем в биатлоне
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«Олимпийские медали и медали лыжного чемпионата мира ценнее и престижнее, чем в биатлоне. В биатлоне получается словно этап Кубка мира», — приводит слова Ретивых ТАСС.
По мнению лыжника, чем реже проводятся соревнования, тем выше их ранг.
«Не я придумал эти правила», — добавил он.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо одержал победу в финале спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.