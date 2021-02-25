«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью отца Алисона Бекера

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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью отца голкипера команды Алисона Бекера — Жозе Бекера.
«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью отца Алисона Бекера
  • Reuters

«Ливерпуль» глубоко опечален трагической смертью Жозе Бекера, отца Алисона Бекера, в Бразилии в среду. Мысли всех в клубе находятся с Алисоном и семьёй Бекер в это невероятно печальное и трудное время», — говорится в заявлении клуба.

57-летний Жозе Бекер был объявлен пропавшим без вести 24 февраля, на следующий день он был найден мёртвым.

28-летний Алисон играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В его активе 115 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, в 52 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что футболист «Аталанты» умер от рака в возрасте 21 года.

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