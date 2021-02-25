Федун — о возвращении Промеса в «Спартак»: очень рад, что Квинси снова с нами

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал возвращение в команду нидерландского форварда Квинси Промеса.
Федун — о возвращении Промеса в «Спартак»: очень рад, что Квинси снова с нами
  • РИА Новости

«Промес — это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды. Когда 2,5 года назад он уходил из «Спартака», я сказал ему: «Возвращайся! Потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно». Очень рад, что Квинси снова с нами», — приводит слова Федуна РИА Новости.

До нынешнего возвращения в «Спартак» Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах. 

Ранее Промес заявил, что, вернувшись в «Спартак», хочет усложнить жизнь Артёму Дзюбе и «Зениту».

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