Надаль пропустит турнир ATP в Роттердаме из-за травмы

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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме из-за проблем со спиной.
Надаль пропустит турнир ATP в Роттердаме из-за травмы
  • Reuters

«С большой печалью я вынужден отказаться от турнира в Роттердаме. Как известно большинству фанатов, в Австралии у меня были проблемы со спиной, которые начались в Аделаиде и продолжились в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть без боли. Вернувшись в Испанию, я посетил врача, и он вместе с командой посоветовал мне не выступать на турнире», — написал Надаль в своём Twitter.

На Australian Open 34-летний испанец дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Турнир в Роттердаме пройдёт с 1 по 7 марта.

Ранее Андрей Рублёв рассказал, на каких турнирах выступит после Australian Open.

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