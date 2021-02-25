Губерниев прокомментировал результаты россиян в спринтах на ЧМ по лыжным гонкам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении россиян в спринтерских гонках классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Начнём с девчонок. Понятно, что, помимо тактических огрехов, травмированные Непряева и Сорина бороться не могли. Обидно за Ступак. Она тоже, кстати, подошла не в идеальном состоянии. Будет набирать через старты. Жаль, что никого не было в полуфиналах», — сказал Губерниев в своём Telegram-канале.

Также комментатор высказался о результатах российских лыжников.

«Что касается мужчин. Терентьев будет расти. Жаль, не попал Ретивых, недоборолся, чтобы защитить бронзовую медаль. Ну а главная наша надежда — безусловно, Большунов, который очень расстроился. Седьмой день пребывания здесь, внизу после гор, простуда, несделанная работа — объективно слабее норвежцев. Устюгов сделал, что мог. Но через боль выше головы прыгнуть не сумел. В дистанционных гонках будет другая картина», — добавил он.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Клебо победил в мужском спринте на ЧМ в Оберстдорфе.