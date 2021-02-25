Сорин — о результатах спринта на ЧМ: норвежцы сработали тактикой против Большунова

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал выступление российских лыжников в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Александр очень сильно расстроился. Норвежцы сработали тактикой против Большунова, пытались не дать ему пространство для атаки, не хотели его пускать вперёд. Последний подъём очень мягкий, и было видно, что Александр зарывается. Финиш он просто не боролся. Не думаю, что стоит опасаться формы Большунова», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Клебо победил в мужском спринте на ЧМ в Оберстдорфе.