Сорин — о результатах спринта на ЧМ: норвежцы сработали тактикой против Большунова
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«Александр очень сильно расстроился. Норвежцы сработали тактикой против Большунова, пытались не дать ему пространство для атаки, не хотели его пускать вперёд. Последний подъём очень мягкий, и было видно, что Александр зарывается. Финиш он просто не боролся. Не думаю, что стоит опасаться формы Большунова», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что Клебо победил в мужском спринте на ЧМ в Оберстдорфе.