Ступак — о выступлении в спринте на ЧМ по лыжным гонкам: в следующем году всё будет намного лучше

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о своём выступлении в четвертьфинале спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я не люблю эти самоанализы. Если ты сильный, то проходишь дальше. Если недостаточно сильный сегодня, то идёшь домой», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

По мнению россиянки, она готова к чемпионату мира.

«В принципе, ощущаю себя хорошо. Но, видимо, надо менять тактику или что-то ещё. Попомните мои слова, в следующем году у меня будет всё намного лучше!» — добавила лыжница.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.