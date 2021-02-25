Сорина высказалась о выступлении в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в четвертьфинале спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Выгляжу взбешённой? Да, это так на самом деле. Больше, конечно, на себя зла. Не смогла справиться с трассой, с поворотом, показать максимальный результат. Я не знаю, как нужно ехать по отношению к соперницам. Скорее, это моя ошибка — неправильная траектория или посадка», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.