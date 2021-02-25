Сорина высказалась о выступлении в спринте на ЧМ по лыжным гонкам
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«Выгляжу взбешённой? Да, это так на самом деле. Больше, конечно, на себя зла. Не смогла справиться с трассой, с поворотом, показать максимальный результат. Я не знаю, как нужно ехать по отношению к соперницам. Скорее, это моя ошибка — неправильная траектория или посадка», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.