Сорина высказалась о выступлении в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

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Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в четвертьфинале спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Сорина высказалась о выступлении в спринте на ЧМ по лыжным гонкам
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Выгляжу взбешённой? Да, это так на самом деле. Больше, конечно, на себя зла. Не смогла справиться с трассой, с поворотом, показать максимальный результат. Я не знаю, как нужно ехать по отношению к соперницам. Скорее, это моя ошибка — неправильная траектория или посадка», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.

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