Большунов вышел в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Reuters

Большунов занял первое место в первом старте четвертьфинала спринтерской гонки. Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта. Ранее сообщалось, что четыре российских лыжника вышли в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.