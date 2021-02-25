Большунов вышел в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
- Reuters
Большунов занял первое место в первом старте четвертьфинала спринтерской гонки.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что четыре российских лыжника вышли в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.
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