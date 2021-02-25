Непряева прокомментировала непопадание в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о своём выступлении в четвертьфинале спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Абсолютно не то состояние, которое хотелось бы иметь на данный момент. Не хватило соревновательной практики. Надеюсь, с гонками буду разгоняться и набирать форму. Не могу показать ту борьбу, которую от меня ожидают. Надеюсь, на более длинных дистанциях будет попроще», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.