Тренер сборной России оценил шансы Большунова против Клебо в спринте на ЧМ в Оберстдорфе
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«Большунов 100% навяжет Клебо борьбу в забеге. Когда ты бежишь в контакте со спортсменом, то это намного легче. В контактной борьбе скорость в спринте может быть заметно выше, чем при индивидуальном прохождении дистанции», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что четыре российских лыжника вышли в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.