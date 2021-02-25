Тренер сборной России оценил шансы Большунова против Клебо в спринте на ЧМ в Оберстдорфе

Тренер сборной России Сергей Турышев прокомментировал выступление российских лыжников в квалификации спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Большунов 100% навяжет Клебо борьбу в забеге. Когда ты бежишь в контакте со спортсменом, то это намного легче. В контактной борьбе скорость в спринте может быть заметно выше, чем при индивидуальном прохождении дистанции», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что четыре российских лыжника вышли в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.