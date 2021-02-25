В сборной Норвегии недовольны несоблюдением журналистами социальной дистанции на ЧМ в Оберстдорфе

В сборной Норвегии выразили недовольство в связи с несоблюдением представителями СМИ необходимой социальной дистанции на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я такого не видел ни на Кубке мира, ни в Норвегии. Организаторы пускают журналистов близко друг к другу и к спортсменам. У себя мы заботились о защите от инфекции, используя как маску, так и нужное расстояние, и разместили все СМИ в их собственных зонах», — приводит слова пресс-атташе сборной Норвегии по лыжным гонкам Гро Эйде NRK.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.

Ранее сообщалось, что российским лыжникам разрешено размещать символы России в соцсетях на ЧМ в Оберстдорфе.