Российским лыжникам разрешено размещать символы России в соцсетях на ЧМ в Оберстдорфе

Российским лыжникам разрешено публиковать государственные символы России в социальных сетях на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Правила, которые должны применяться Международной федерацией лыжного спорта (FIS), относятся ко всем аккредитованным областям. Социальные сети не были включены в области, на которые должно распространяться решение Спортивного арбитражного суда (CAS)», — приводит слова члена FIS ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.

Ранее сообщалось, что четыре российских лыжника вышли в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.