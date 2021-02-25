Российским лыжникам разрешено размещать символы России в соцсетях на ЧМ в Оберстдорфе
- РИА Новости
«Правила, которые должны применяться Международной федерацией лыжного спорта (FIS), относятся ко всем аккредитованным областям. Социальные сети не были включены в области, на которые должно распространяться решение Спортивного арбитражного суда (CAS)», — приводит слова члена FIS ТАСС.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.
Ранее сообщалось, что четыре российских лыжника вышли в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.