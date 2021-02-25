Президент «Урала» подтвердил возвращение Помазуна в ЦСКА из-за болезни Акинфеева
- © ФК «Урал»
«ЦСКА отозвал Помазуна. Это их право. Они сказали, что Игорь Акинфеев заболел. Я не знаю, коронавирус это или нет. Желаю ему здоровья. Никаких претензий к армейцам нет. Конечно же, обидно потерять Илью в самый последний момент, но что поделаешь. Попробуем сегодня найти вратаря, время ещё есть», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».
В нынешнем сезоне 24-летний Помазун провел на правах аренды за «Урал» 17 матчей и пропустил 20 мячей.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА Акинфеев и Дивеев заболели коронавирусом.