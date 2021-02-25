Источник: футболисты ЦСКА Акинфеев и Дивеев заболели коронавирусом

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его одноклубник Игорь Дивеев заболели коронавирусом.

«Тесты Акинфеева и Дивеева дали положительный результат на коронавирус. Сегодня клуб объявит, что они пропустят игру с «Локомотивом», — сообщает Metaratings со ссылкой на источник.

В связи с этим ЦСКА решил воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды голкипера Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 27 февраля.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Локомотивом» и ЦСКА.