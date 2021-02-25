Источник: футболисты ЦСКА Акинфеев и Дивеев заболели коронавирусом
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«Тесты Акинфеева и Дивеева дали положительный результат на коронавирус. Сегодня клуб объявит, что они пропустят игру с «Локомотивом», — сообщает Metaratings со ссылкой на источник.
В связи с этим ЦСКА решил воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды голкипера Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 27 февраля.
Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Локомотивом» и ЦСКА.