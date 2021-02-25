Капелло раскритиковал решение судьи удалить футболиста «Аталанты» в матче ЛЧ с «Реалом»

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Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло раскритиковал решение судьи удалить футболиста «Аталанты» Ремо Фройлера за фол на Ферлане Менди в матче с мадридским клубом (0:1).
Капелло раскритиковал решение судьи удалить футболиста «Аталанты» в матче ЛЧ с «Реалом»
  • Reuters
  • © Alberto Lingria

«Это досадно, поскольку он не был последним игроком. И в любом случае футболист шёл в сторону. Жёлтая карточка — это нормально, но давать за это удаление — необъяснимо. Это портит игру», — цитирует Капелло Football Italia.

Из-за удаления Фройлера «Аталанта» с 17-й минуты встречи играла в меньшинстве. Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде.

Ранее гол Менди принёс «Реалу» победу над «Аталантой» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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