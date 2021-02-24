Сидорова — о недопуске российских легкоатлетов к ЧЕ-2021 в помещении: сезон окончен

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отказать российским легкоатлетам в допуске на чемпионат Европы 2021 года по лёгкой атлетике в помещении.

Reuters

«Ну вы поняли, сезон окончен», — написала Сидорова на своей странице в Instagram. Чемпионат Европы пройдёт с 5 по 7 марта в Торуне. Ранее сообщалось, что российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении.