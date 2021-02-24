Губерниев — о ЧМ в Оберстдорфе: меня беспокоит здоровье наших спортсменов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Меня в первую очередь беспокоит здоровье наших спортсменов. Конечно, едва ли не главной темой будет работа сервис-бригад. Это будет во многом их чемпионат», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Комментатор отмечает, что в Германии небывалая жара.

«Доходит до 20 градусов тепла. Кругом одна вода. Я жду много случайностей из-за водного месива на дистанции. Это абсолютно беспрецедентные условия», — добавил он.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее Губерниев подвёл итоги чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.