Губерниев — об итогах ЧМ в Поклюке: единого оркестра не получилось

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Есть ощущение, что единого оркестра не получилось. Играли слишком разные мелодии. Тренеры пытались дирижировать одно, а оркестр в виде спортсменов издавал совсем другие звуки», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

По мнению комментатора, у России не было команды на чемпионате мира.

«Мы смотрим на французов, норвежцев, шведов. Это — команды. А у нас на чемпионате мира команды, к сожалению, не было», — добавил он.

Ранее Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.