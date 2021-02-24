Губерниев — об итогах ЧМ в Поклюке: единого оркестра не получилось
- РИА Новости
«Есть ощущение, что единого оркестра не получилось. Играли слишком разные мелодии. Тренеры пытались дирижировать одно, а оркестр в виде спортсменов издавал совсем другие звуки», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
По мнению комментатора, у России не было команды на чемпионате мира.
«Мы смотрим на французов, норвежцев, шведов. Это — команды. А у нас на чемпионате мира команды, к сожалению, не было», — добавил он.
Ранее Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.