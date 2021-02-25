Кафельников отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»

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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал переход Квинси Промеса из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».
Кафельников отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»
  • Reuters

«Отношусь к этому переходу самым положительным образом. Не знаю, чьё место в основе Квинси займёт. Это должен решать Тедеско. Уверен, тренер найдёт Промесу применение. Рано рассуждать о чемпионстве, выйдет на поле — тогда и посмотрим. Я рад, что Квинси Промес появится на футбольном поле в красно-белых цветах», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промес пройдёт медосмотр для «Спартака» 25 февраля.

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