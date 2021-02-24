Ярошенко призвал упразднить должность главного тренера сборной России по биатлону

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о необходимости упразднения должности главного тренера сборной России.

«У меня нет личных претензий к Валерию Польховскому. Был бы на его месте кто-то другой, я бы сказал то же самое. Ответственность за результаты команды всегда несёт старший тренер мужской и женской команды. Зачем же вводить над ними ещё какого-то человека? Если его функционал заключается в организации сборов, бронировании отелей и других логистических процессов, тогда это менеджер команды. Тренер же должен от и до отвечать за тренировочный процесс, отпускать на самоподготовку или нет. А мы пытаемся зачем-то сохранить ставку в Центре спортивной подготовки, чтобы у сборной был главный тренер. Но кто-нибудь подумал, как это отражается на команде? Неужели дело лишь в зарплате для того или иного наставника? Чтобы он был при должности? Не стоит ли ему лучше поехать в свой регион и развивать биатлон там?» — цитирует Ярошенко газета «Известия».

Ранее Чудов высказался о проблемах сборной России и работе с личными тренерами.