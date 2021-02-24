Панжинский: даже после травмы Непряева находится в числе фаворитов ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский высказался о состоянии Натальи Непряевой, которая получила перелом руки на этапе Кубка мира в конце января.

«Насчёт Натальи Непряевой большой вопрос. Она не выступала на контрольных тренировках после перелома руки, будет пробовать себя по ходу гонки. У женской сборной не настолько плотная и сильная скамейка запасных, возможно, стоит дать Наталье шанс и на классическом спринте. Мы прекрасно помним, что в прошлом году она выиграла эту дисциплину на этапе Кубка мира как раз в Оберстдорфе. Даже после травмы Наталья находится в числе фаворитов», — цитирует Панжинского «Матч ТВ».

Ранее Панжинский высказался о состоянии Устюгова.