Панжинский: даже после травмы Непряева находится в числе фаворитов ЧМ

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский высказался о состоянии Натальи Непряевой, которая получила перелом руки на этапе Кубка мира в конце января.
Панжинский: даже после травмы Непряева находится в числе фаворитов ЧМ
  • РИА Новости

«Насчёт Натальи Непряевой большой вопрос. Она не выступала на контрольных тренировках после перелома руки, будет пробовать себя по ходу гонки. У женской сборной не настолько плотная и сильная скамейка запасных, возможно, стоит дать Наталье шанс и на классическом спринте. Мы прекрасно помним, что в прошлом году она выиграла эту дисциплину на этапе Кубка мира как раз в Оберстдорфе. Даже после травмы Наталья находится в числе фаворитов», — цитирует Панжинского «Матч ТВ».

Ранее Панжинский высказался о состоянии Устюгова.

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