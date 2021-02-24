«Оттава» в овертайме победила «Монреаль», Зуб отдал результативный пас

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» в овертайме одолел «Монреаль Канадиенс».

Встреча, проходившая на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 5:4.

У победителей дубль оформил Брэди Ткачук, по одной шайбе забросили Дрейк Батерсон и Эрик Бреннстрём. Победный буллит реализовал Джош Норрис.

За проигравших дважды отметился Ши Уэбер, по разу отличились Джонатан Друен и Тайлер Тоффоли.

Защитник «Оттавы» Артём Зуб отдал одну результативную передачу. Его одноклубники Никита Зайцев и Евгений Дадонов, а также российский игрок гостей Александр Романов очков не набрали.

Ранее «Баффало» разгромил «Нью-Джерси», несмотря на шайбу Гусева.