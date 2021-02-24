«Оттава» в овертайме победила «Монреаль», Зуб отдал результативный пас

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» в овертайме одолел «Монреаль Канадиенс».
«Оттава» в овертайме победила «Монреаль», Зуб отдал результативный пас
  • © Reuters

Встреча, проходившая на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 5:4.

У победителей дубль оформил Брэди Ткачук, по одной шайбе забросили  Дрейк Батерсон и Эрик Бреннстрём. Победный буллит реализовал Джош Норрис.

За проигравших дважды отметился Ши Уэбер, по разу отличились Джонатан Друен и Тайлер Тоффоли.

Защитник «Оттавы» Артём Зуб отдал одну результативную передачу. Его одноклубники Никита Зайцев и Евгений Дадонов, а также российский игрок гостей Александр Романов очков не набрали.

Ранее «Баффало» разгромил «Нью-Джерси», несмотря на шайбу Гусева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить