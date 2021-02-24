Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» одержать победу над «Сакраменто»

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» одержал победу над «Сакраменто Кингз».

«Бруклин» переиграл «Сакраменто» со счётом 127:118. В составе победителей трипл-дабл сделал Джеймс Харден — 29 очков, 14 результативных передач и 11 подборов. За проигравших 27 очков заработал Де’Аарон Фокс. «Нетс» выиграли седьмой матч кряду.

В параллельной встрече «Даллас Маверикс» обыграл «Бостон Селтикс» — 110:107. У победителей дабл-дабл из 31 очка, десяти подборов и победный бросок на счету Луки Дончича. У проигравших 29 очков набрал Джейлен Браун.

Ранее были названы резервисты на Матч звёзд НБА.

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