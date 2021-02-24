Названы резервисты на Матч звёзд НБА

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила список резервистов на Матч всех звёзд лиги.

Как сообщает пресс-служба лиги, от Западной конференции в список запасных вошли Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Донован Митчелл, Руди Гобер (оба — «Юта Джаз»), Крис Пол («Финикс Санс»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

От Восточной конференции в запас были выбраны Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерз»), Зак Лавин («Чикаго Булз»), Джайлен Браун, Джейсон Тэйтум (оба — «Бостон Селтикс»), Никола Вучевич («Орландо Мэджик») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»).

Матч всех звёзд НБА пройдёт 7 марта в Атланте.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Газоль вернулся в «Барселону» спустя 20 лет.

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