Легендарный гольфист Вудс попал в аварию под Лос-Анджелесом

Короткая ссылка
Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес недалеко от Лос-Анджелеса.
Легендарный гольфист Вудс попал в аварию под Лос-Анджелесом
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что автомобиль получил серьёзные повреждения, а спортсмен был извлечён из транспортного средства с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками. Позже он был с травмами доставлен в больницу.

Менеджер Вудса в интервью Associated Press заявил, что гольфист получил множественные повреждения ноги, в настоящий момент идет операция.

45-летний Вудс является 15-кратным победителем «мейджоров», а также он провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что российский боец Магомед Исмаилов попал в автомобильную аварию..

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить