Легендарный гольфист Вудс попал в аварию под Лос-Анджелесом
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.
Отмечается, что автомобиль получил серьёзные повреждения, а спортсмен был извлечён из транспортного средства с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками. Позже он был с травмами доставлен в больницу.
Менеджер Вудса в интервью Associated Press заявил, что гольфист получил множественные повреждения ноги, в настоящий момент идет операция.
45-летний Вудс является 15-кратным победителем «мейджоров», а также он провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.
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