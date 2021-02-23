Легендарный гольфист Вудс попал в аварию под Лос-Анджелесом

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес недалеко от Лос-Анджелеса.

Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что автомобиль получил серьёзные повреждения, а спортсмен был извлечён из транспортного средства с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками. Позже он был с травмами доставлен в больницу.

Менеджер Вудса в интервью Associated Press заявил, что гольфист получил множественные повреждения ноги, в настоящий момент идет операция.

45-летний Вудс является 15-кратным победителем «мейджоров», а также он провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что российский боец Магомед Исмаилов попал в автомобильную аварию..