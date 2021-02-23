Елистратов и Просвирнова включены в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку
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Об этом рассказала тренер национальной команды Татьяна Бородулина.
«Состав на чемпионат мира остался без изменений. Завершаем подготовку к турниру и уже 1 марта вылетаем в Амстердам. Все спортсмены чувствуют себя хорошо», — цитирует Бородулину РИА Новости.
Помимо Просвирновой и Елистратова, в составе сборной России выступят Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Ейбог и Павел Ситников.
Соревнования пройдут с 5 по 7 марта.
Ранее сообщалось, что россияне стали четвёртыми в медальном зачёте на ЧМ по конькобежному спорту.