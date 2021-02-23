Елистратов и Просвирнова включены в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку

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Олимпийский чемпион Семён Елистратов и пятикратная чемпионка мира Софья Просвирнова включены в состав сборной России по шорт-треку на чемпионат мира в нидерландском Дордрехте.
Елистратов и Просвирнова включены в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом рассказала тренер национальной команды Татьяна Бородулина.

«Состав на чемпионат мира остался без изменений. Завершаем подготовку к турниру и уже 1 марта вылетаем в Амстердам. Все спортсмены чувствуют себя хорошо», — цитирует Бородулину РИА Новости.

Помимо Просвирновой и Елистратова, в составе сборной России выступят Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Ейбог и Павел Ситников.

Соревнования пройдут с 5 по 7 марта.

Ранее сообщалось, что россияне стали четвёртыми в медальном зачёте на ЧМ по конькобежному спорту.

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