Бронзовый призёр ОИ Чудов: насколько вижу со стороны, внутри сборной России сумбур и анархия

Бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов оценил нынешнее положение дел внутри сборной России.

«Мы тренировались и никогда не позволяли себе вступать с тренерами в дискуссии. Вообще считаю: если спортсмен попал в сборную, он обязан выполнять всё то, что говорит ему старший тренер. Старший, а не личный. Потому что именно этот человек отвечает за команду и несёт ответственность за результат. А сам ты только в том случае имеешь право сказать, если вдруг результата не получилось: «Я сделал всё, что мог». Но смотрите, что получается сейчас: спортсмены тренируются вроде бы в команде, но по планам личных тренеров. Сам я давно уже не нахожусь в команде, не знаю внутренней кухни, да и не хочу её знать. Но, насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия. Нет диалога между тренерами и спортсменами, а это неправильно», — сказал Чудов в интервью RT.

Ранее известный в прошлом спортсмен жёстко раскритиковал российских биатлонистов за жалобы на отсутствие комфорта в сборной.