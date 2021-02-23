Чудов жёстко раскритиковал российских биатлонистов за жалобы на отсутствие комфорта в сборной

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Бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Максим Чудов выразил недовольство жалобами российских спортсменов на отсутствие комфорта внутри национальной команды.
Чудов жёстко раскритиковал российских биатлонистов за жалобы на отсутствие комфорта в сборной
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«Мне иногда кажется, что те, кто сейчас бегает, не понимают достаточно простую вещь: они в своей спортивной жизни ещё по большому счёту ничего не достигли. О каком комфорте можно говорить? И что такое вообще комфорт для спортсмена? Чтобы подносили чистое бельё и вкусную еду прямо в номер, пока кто-то другой выкатывает на трассе лыжи? Для нас, когда я бегал сам, комфорт заключался в том, чтобы было где спать, что есть и где тренироваться. На всё остальное никто не обращал внимания: холодно ли, мокро ли — какая вообще разница?» — заявил Чудов в интервью RT.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу отказа российского биатлониста Александра Логинова от общения со СМИ во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

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