Чудов жёстко раскритиковал российских биатлонистов за жалобы на отсутствие комфорта в сборной

Бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Максим Чудов выразил недовольство жалобами российских спортсменов на отсутствие комфорта внутри национальной команды.

«Мне иногда кажется, что те, кто сейчас бегает, не понимают достаточно простую вещь: они в своей спортивной жизни ещё по большому счёту ничего не достигли. О каком комфорте можно говорить? И что такое вообще комфорт для спортсмена? Чтобы подносили чистое бельё и вкусную еду прямо в номер, пока кто-то другой выкатывает на трассе лыжи? Для нас, когда я бегал сам, комфорт заключался в том, чтобы было где спать, что есть и где тренироваться. На всё остальное никто не обращал внимания: холодно ли, мокро ли — какая вообще разница?» — заявил Чудов в интервью RT.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу отказа российского биатлониста Александра Логинова от общения со СМИ во время чемпионата мира в словенской Поклюке.