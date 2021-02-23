«Сибирь» обыграла «Трактор» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Трактором».

Матч, проходивший на «Арене Трактор» в Челябинске, завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Олег Ли, также по одной шайбе забросили Данил Романцев, Вячеслав Ушенин. У хозяев отличились Томаш Гика и Ник Бэйлен.

В других матчах игрового дня «Ак Барс» обыграл «Барыс» со счётом 4:3 (ОТ), а «Локомотив» нанёс крупное поражение «Торпедо» — 4:1.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ.