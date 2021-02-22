Минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ 

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Минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» гарантировали себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ 
  • globallookpress.com

«Динамо» и «Северсталь», находящиеся на шестом и седьмом местах в турнирной таблице Западной конференции, смогли гарантировать себе участие в Кубке Гагарина после поражения подольского «Витязя» от финского «Йокерита» (1:5) в регулярном чемпионате.

Причём белорусская команда сыграет плей-офф КХЛ впервые с сезона-2016/17, а «Северсталь» — впервые с 2018 года.

Ранее сообщалось, что СКА одолел «Куньлунь» в КХЛ, хотя проигрывал со счётом 0:3.

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