Минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ 

Минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» гарантировали себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Динамо» и «Северсталь», находящиеся на шестом и седьмом местах в турнирной таблице Западной конференции, смогли гарантировать себе участие в Кубке Гагарина после поражения подольского «Витязя» от финского «Йокерита» (1:5) в регулярном чемпионате.

Причём белорусская команда сыграет плей-офф КХЛ впервые с сезона-2016/17, а «Северсталь» — впервые с 2018 года.

Ранее сообщалось, что СКА одолел «Куньлунь» в КХЛ, хотя проигрывал со счётом 0:3.