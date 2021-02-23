Вяльбе: Большунов хочет бежать все гонки чемпионата мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о настрое лидера сборной страны Александра Большунова на чемпионат мира.

«Большунов хочет бежать на всех гонках чемпионата. С чем-то я не согласна. Посмотрим после первых двух стартов, тогда и примем решение. Из-за простуды ему пришлось раньше уезжать со сбора в Италии и приехать сюда. Будем надеяться, что он не сделал только скоростную работу, что простуда не так сильно отразится на его результатах», — заявила Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований состоится индивидуальный спринт классическим стилем у мужчин и женщин.

Ранее финский лыжник Кирвесниеми сравнил Большунова с конём.