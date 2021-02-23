Вяльбе: Большунов хочет бежать все гонки чемпионата мира

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о настрое лидера сборной страны Александра Большунова на чемпионат мира.
Вяльбе: Большунов хочет бежать все гонки чемпионата мира
  • © Maxim Thore
  • globallookpress.com

«Большунов хочет бежать на всех гонках чемпионата. С чем-то я не согласна. Посмотрим после первых двух стартов, тогда и примем решение. Из-за простуды ему пришлось раньше уезжать со сбора в Италии и приехать сюда. Будем надеяться, что он не сделал только скоростную работу, что простуда не так сильно отразится на его результатах», — заявила Вяльбе в эфире проекта «На лыжи». 

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований состоится индивидуальный спринт классическим стилем у мужчин и женщин. 

Ранее финский лыжник Кирвесниеми сравнил Большунова с конём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить