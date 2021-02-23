Вяльбе: Большунов хочет бежать все гонки чемпионата мира
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«Большунов хочет бежать на всех гонках чемпионата. С чем-то я не согласна. Посмотрим после первых двух стартов, тогда и примем решение. Из-за простуды ему пришлось раньше уезжать со сбора в Италии и приехать сюда. Будем надеяться, что он не сделал только скоростную работу, что простуда не так сильно отразится на его результатах», — заявила Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований состоится индивидуальный спринт классическим стилем у мужчин и женщин.
Ранее финский лыжник Кирвесниеми сравнил Большунова с конём.