Финский лыжник Кирвесниеми сравнил Большунова с конём
«Большунов исключительный лыжник. Он как конь. У него нет слабых мест! Одно время говорили, что Александр похуже в свободном стиле, но теперь он лучший и там», — приводит слова финна Ilta-Sanomat.
По мнению Кирвесниеми, если не возникнет проблем со здоровьем, Большунов может выиграть всё золото на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«С такой универсальностью он может выиграть практически всё», — сказал он.
Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что чешская лыжница Беранова оскорбила Большунова.