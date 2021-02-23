Финский лыжник Кирвесниеми сравнил Большунова с конём

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Финский лыжник Харри Кирвесниеми поделился ожиданиями от выступления россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Большунов исключительный лыжник. Он как конь. У него нет слабых мест! Одно время говорили, что Александр похуже в свободном стиле, но теперь он лучший и там», — приводит слова финна Ilta-Sanomat.

По мнению Кирвесниеми, если не возникнет проблем со здоровьем, Большунов может выиграть всё золото на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«С такой универсальностью он может выиграть практически всё», — сказал он.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что чешская лыжница Беранова оскорбила Большунова.

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