СМИ: Ерёменко уходит из «Ростова» по семейным обстоятельствам

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Стала известна причина ухода полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко из клуба.
СМИ: Ерёменко уходит из «Ростова» по семейным обстоятельствам
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, финский полузащитник обратился к клубу с просьбой отпустить его в связи с семейными обстоятельствами. Контракт между игроком и клубом будет расторгнут по обоюдному согласию.

В активе 33-летнего полузащитника 18 матчей в текущем сезоне, один забитый мяч и одна результативная передача. Контракт с ростовчанами действует до лета 2023 года.

Ранее Арустамян сообщил, что «Ростов» и Ерёменко близки к расторжению контракта.

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