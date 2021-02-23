СМИ: Ерёменко уходит из «Ростова» по семейным обстоятельствам
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, финский полузащитник обратился к клубу с просьбой отпустить его в связи с семейными обстоятельствами. Контракт между игроком и клубом будет расторгнут по обоюдному согласию.
В активе 33-летнего полузащитника 18 матчей в текущем сезоне, один забитый мяч и одна результативная передача. Контракт с ростовчанами действует до лета 2023 года.
Ранее Арустамян сообщил, что «Ростов» и Ерёменко близки к расторжению контракта.