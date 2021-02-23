Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 6:2.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов, Иэн Коул, Маркус Фолиньо, Юнас Бродин и Виктор Раск.
Российский нападающий «Уайлд» Капризов также отметился результативной передачей.
В составе «Сан-Хосе» — Брент Бёрнс и Логан Кутюр.
Ранее сообщалось, что российскому защитнику Кныжову разбили нос в первой драке в НХЛ.