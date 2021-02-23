«Аризона» Любушкина победила «Анахайм» в матче НХЛ

«Аризона Койотс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Аризоны» дублем отметился Кристиан Дворак. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Дерик Брассар и Джейкоб Чикран.

В составе «Анахайм» заброшенными шайбами отметились Якоб Сильверберг, Макс Джонс и Кэм Фаулер.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин заработал показатель полезности «+1».

Ранее сообщалось, что Панарин временно не будет играть за «Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки.