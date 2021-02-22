«Зенит» обыграл «Олимпия Милан» в баскетбольной Евролиге

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Петербургский «Зенит» одержал победу над итальянским клубом «Олимпия Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» обыграл «Олимпия Милан» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 79:70.

В составе российского клуба дабл-дабл из 16 очков и десяти передач оформил Кевин Пангос, а также 16 баллов в свой актив записал его партнёр по команде Артурас Гудайтис. У гостей 16 очков набрал Кевин Пантер.

В следующем матче Евролиги, который состоится 25 февраля, «Зенит» сыграет с испанской «Валенсией».

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги.

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