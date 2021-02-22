Ахметов посвятил мяч в ворота «СКА-Хабаровск» умершему массажисту ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов посвятил свой гол в матче 1/8 финала Кубка России по футболу со «СКА-Хабаровск» скончавшемуся массажисту армейской команды Михаилу Насибову.

По его мнению, смерть Насибова является большой потерей для российского футбола и для него самого.

«Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережёт его и сделает его из числа обитателей рая!» — написал Ахметов в своём Instagram.

Насибов умер 12 февраля в возрасте 67 лет.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.