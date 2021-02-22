Ахметов посвятил мяч в ворота «СКА-Хабаровск» умершему массажисту ЦСКА
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
По его мнению, смерть Насибова является большой потерей для российского футбола и для него самого.
«Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережёт его и сделает его из числа обитателей рая!» — написал Ахметов в своём Instagram.
Насибов умер 12 февраля в возрасте 67 лет.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.