Министр спорта Подмосковья назвал неожиданным вылет «Химок» из Кубка России по футболу
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«Это неожиданный результат. Удаление на 15-й минуте немного нам сломало игру. «Крылья» победили по делу, они были свежие и быстрее нас. Не получилось здесь, будем готовиться к чемпионату России — это наша основная цель. Вопросы по судейству? У нас их никогда нет. Судья на поле, есть VAR», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
«Крылья Советов» на выезде разгромили «Химки» со счётом 4:0 и вышли в четвертьфинал Кубка России.
Ранее Терюшков сообщил, что «Химки» хотят сохранить Дениса Глушакова и продлить аренду Резиуана Мирзова.