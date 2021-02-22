Министр спорта Подмосковья назвал неожиданным вылет «Химок» из Кубка России по футболу

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от самарских «Крыльев Советов» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Это неожиданный результат. Удаление на 15-й минуте немного нам сломало игру. «Крылья» победили по делу, они были свежие и быстрее нас. Не получилось здесь, будем готовиться к чемпионату России — это наша основная цель. Вопросы по судейству? У нас их никогда нет. Судья на поле, есть VAR», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» на выезде разгромили «Химки» со счётом 4:0 и вышли в четвертьфинал Кубка России.

Ранее Терюшков сообщил, что «Химки» хотят сохранить Дениса Глушакова и продлить аренду Резиуана Мирзова.