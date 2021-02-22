Трефилов считает, что женской сборной России нужно с нуля готовиться к Олимпиаде

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Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов, который в настоящее время является вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР), поделился мнением по поводу подготовки команды к Олимпийским играм в Токио.
Трефилов считает, что женской сборной России нужно с нуля готовиться к Олимпиаде
  • РИА Новости

«Вы должны понять сегодняшнее положение. Мы будем начинать с нуля. Некоторые улыбаются: здорово, мы находимся в мире на «надцатом» месте — это к первому месту надо приделать табуреточку. Я очень прошу отнестись нормально: приехали на сбор — работаем», — цитирует Трефилова ТАСС.

Он также отметил, что сборной придётся работать в напряжённом графике, и подчеркнул, что при его несоблюдении команда рискует остаться без медалей.

Трефилов будет консультантом тренерского штаба женской сборной России.

Ранее сообщалось, что Алексей Алексеев возглавил женскую сборную России по гандболу.

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