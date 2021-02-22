Двукратный чемпион России по ралли Севастьянов примет участие в автоспортивном празднике в Москве

Гоночная команда B-Tuning Pro Racing Team примет участие в автоспортивном фестивале в Москве, запланированном на 23 февраля.

Как сообщает пресс-служба команды, представлять B-Tuning Pro Racing Team на мероприятии будет её основатель, двукратный чемпион России по ралли Андрей Севастьянов, который выступит в категории 1600 — переднеприводные кузовные автомобили с двигателями объёмом до 1,6 л.

«Прежде всего, в отличие от остальных зимних гонок, в которых мы выступали в этом сезоне, покрытие трассы будет не ледовым — мы поедем по утрамбованному снегу. Соответственно, другими будут и шины: они гораздо ближе к дорожной зимней резине — шип короче, зацепа поменьше, поэтому и борьбы в заездах может оказаться больше. Уверен, что зрителям это понравится. Погода обещает быть морозной, снега за последние дни выпало много, так что по краям трассы появились высокие и довольно мягкие брустверы, контакты с которыми не будут приводить к поломкам техники. Мы уже провели два тренировочных выезда, попробовали покрытие, познакомились с шиной и смотрим вперёд с оптимизмом. К гонке уже готовы», — поделился гонщик ожиданиями от соревнований.

В рамках фестиваля, который пройдёт на Центральном московском ипподроме, состоятся соревнования в таких дисциплинах, как кросс, ралли-кросс, кольцевые гонки, дрифт, в которых будут представлены несколько классов автомобилей, такие как багги, кузовные автомобили, в том числе классические.

Отмечается, что B-Tuning Pro Racing предоставит гостям фестиваля возможность проехаться на «гоночном такси» — Subaru Impreza WRX STi и раллийном Volkswagen Polo, управлять которыми будут чемпион России по ралли Антон Захаров и пилот команды СМП РСКГ Егор Киряков.

Ранее сообщалось, что B-Tuning стала третьей на ЧР по зимнему треку.